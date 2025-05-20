Diyarbakır'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunkun ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın 7 ilçesinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 8 şüphelinin yakalandığını, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın 7 ilçesinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. 2 bin 212 personel, 179 timin katıldığı operasyonda, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı. 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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