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Diyarbakır'da Ermeni cemaati Paskalya Bayramı'nı kutladı

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Diyarbakır'daki Ermeni cemaati, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ertelenen Paskalya Bayramı'nı Surp Giragos Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'daki Ermeni cemaatinin 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle erteledikleri Paskalya Bayramı kutlaması, Sur ilçesindeki Ortadoğu'nun en büyük kilisesi sayılan Surp Giragos Kilisesi'nde düzenlenen ayinle yapıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ermeni kilisesi Surp Girasos Kilisesi'nde, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ertelenen Paskalya Bayramı düzenlenen ayinle kutlandı. Sabah saatlerinde kilisede bir araya gelen Ermeni cemaati, çanın çalmasıyla başlattıkları ayinde, dua ederek İncil'den bölümler ve ilahiler okudu. Ayinin ardından cemaat üyeleri mumlar yaktı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

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