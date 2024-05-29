Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldüren kız tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.

Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Bağlar Adliye Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title