Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldüren kız tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.

Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.