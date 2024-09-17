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Diyarbakır'da Eniştesini Tabancayla Öldüren Genç Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Mazlum A. adlı 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesi Ünal Can Özdemir'i tabancayla öldürdü. Olay sonrası Mazlum A. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Mazlum A. (22) tartıştığı eniştesi Ünal Can Özdemir'i (33) tabancayla öldürdü. Mazlum A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Molla Gürani Caddesi Bahoz 6 Sitesi'nde meydana geldi. Mazlum A. ile konuşmak için evine gittiği eniştesi Ünal Can Özdemir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mazlum A., yanında getirdiği tabanca ile Ünal Can Özdemir'i karnından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ünal Can Özdemir'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 1 tabanca ve 1 boş kovan ele geçirilirken, kaçan şüpheli Mazlum A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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