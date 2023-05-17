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Diyarbakır'da eniştesini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da eniştesini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da eniştesini silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır'da eniştesini silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

V.A. ile önceki gün Şehitlik Mahallesi 41. Sokak'taki evine gittiği eniştesi Özcan Kılıç (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A. Kılıç'a tabancayla ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Kılıç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silahlı saldırıyla ilgili V.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Özcan Kılıç Diyarbakır Güncel Haberler

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