Diyarbakır'da enfeksiyon hastalığına yakalanan bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yeni doğan bebek enfeksiyon hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çermik Devlet Hastanesinde enfeksiyon hastalığı nedeniyle takibi yapılan bebek Altunbaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevki istendi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan bebek Altunbaş, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesindeki helikopter pistine getirildi.

Bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.