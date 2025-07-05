Diyarbakır'da Elini Makineye Kaptıran İşçi Kurtarıldı

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Diyarbakır'da bir fabrikada çalışan Y.C, elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Y.C, elini levha kesme makinesine kaptırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden kurtarılan Y.C. sağlık ekiplerine teslim edildi.

İşçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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