Diyarbakır'da Elektrik Trafosunda Patlama: 2 İşçi Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi, yaralandı.

Cengizler Caddesi'ndeki elektrik trafosunda sabah çalışma yapıldığı sırada, iddiaya göre termik manyetik şalter patladı. Patlamada işçiler M.Z. ile N.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.