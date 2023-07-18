Diyarbakır'da Elektrik Teknisyenleri Patlamada Yaralandı
Güncel Haberler
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir aydınlatma panosunda bakım ve onarım yapan 2 elektrik teknisyeni, meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da 2 elektrik teknisyeni, aydınlatma panosunda bakım ve onarım yaptıkları sırada meydana gelen patlama sonucu yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ personeli tarafından trafodaki aydınlatma panosunda çalışma yapıldığı sırada ark patlaması yaşandı. Patlamada, teknisyen M.Z. ve N.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel