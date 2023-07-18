Diyarbakır'da Elektrik Teknisyenleri Patlamada Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir aydınlatma panosunda bakım ve onarım yapan 2 elektrik teknisyeni, meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.