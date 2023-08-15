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Diyarbakır'da Elektrik Direğine Çıkan Kişi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, mahalledeki elektrik kesintisi sonrası arıza olabileceğini düşünen Bünyamin Varlık, elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti. Varlık'ın cenazesi Aşağıveysi Mahallesi'nde defnedildi.

DİYARBAKIR'da mahalledeki kesinti sonrası arıza olabileceğini düşüp, elektrik direğine çıkan Bünyamin Varlık (35), akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos'ta Silvan ilçesi kırsal Aşağıveysi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kesinti sonrası arıza olabileceğini düşünüp, elektrik direğine çıkan Bünyamin Varlık, akıma kapılıp, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Varlık, bugün hayatını kaybetti. Varlık'ın cenazesi, oturduğu Aşağıveysi Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

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