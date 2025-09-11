Diyarbakır'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Kız Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki P.A. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül'de, küçükbaş hayvan barınağının bulunduğu, elektrik direğinin de yer aldığı boş arazide 23 yaşındaki P.A'yı hareketsiz halde görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan P.A. kurtarılamadı.
Genç kızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.
