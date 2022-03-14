DİYARBAKIR'DA ELE GEÇİRİLEN 140 KİLO EROİNE 1 TUTUKLAMA

DİYARBAKIR'da, TIR'da narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K.S., tutuklanırken, F.S., ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 11 Mart'ta kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar yapıldığı sırada şüphe üzerine TIR durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko ve 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine dorsenin içerisi söküldü. 261 parça halinde 140 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförleri M.K.S ve F.S., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en fazla eroin miktarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şüphelilerden M.K.S, ve F.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.S. mahkemece tutuklanırken, F.S. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolle serbest bırakıldı.