Diyarbakır'da "Ekonomi Buluşmaları" programı düzenlendi.

Diyarbakır OSB Müdürlüğü, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ve Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk, gelişen ve toplumun tüm kesimlerine refah sağlayan bir ekonomi için sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonunu merkeze alan bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Enflasyonun düşürülmesi konusunda ciddi bir çaba içerisinde olunduğunu bildiklerini dile getiren Türk, "Enflasyonu düşürme sürecinde bir bedel ödenecekse bu belirli bir kesime yüklenmemeli. Tüm kesimlerin ödeyeceği ve katlanabileceği bir bedel olmalı." dedi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da dünya ekonomisinin hızla değiştiğini ve teknolojik yeniliklerin ön plana çıktığını ifade etti.

Söz konusu değişimlere ayak uydurmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için iş dünyası, kamu kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapılması gerektiğini dile getiren Fidan, "Önceliğimiz, üretim, istihdam ve ihracat. Eğer bunu yapabilirsek inanıyorum ki enflasyon rakamlarında da düşüşler olacaktır." diye konuştu.

Fidan, programın iş dünyasının aktörleri arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına, mevcut ilişkilerin güçlenmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine vesile olmasını diledi.

Programda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sema Ceylan moderatörlüğünde "Enflasyonist Ortamda İşletmeleri Bekleyen Riskler ve Fırsatlar" paneli yapıldı.

Panelde, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Karatay Göğül konuşma yaptı.

Programa, iş insanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.