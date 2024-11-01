Diyarbakır'da Ekmek Fırınında Soygun: Polis Şüpheliyi Vurdu!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir ekmek fırınında yaşanan soygun olayında, şüpheli Emrullah V. iki işçiyi yaraladı. Olay yerine gelen polis memuru, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Anlar KGYS kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OLAY KAMERADA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı döner bıçağıyla yaralayan Emrullah V.'yi bu sırada mesaisine giden polis memurunun bacağından vurduğu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun şüpheliyi bacağından vurduğu, çevredekileri uzaklaştırdığı yer aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Gıyasetttin TETİK/DİYARBAKIR,