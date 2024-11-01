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Diyarbakır'da Ekmek Fırınında Soygun Girişimi: 1 Yaralı, 1 Polis Müdahale Etti

Diyarbakır'da Ekmek Fırınında Soygun Girişimi: 1 Yaralı, 1 Polis Müdahale Etti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir ekmek fırınına soygun için giren Emrullah V., çalışanları ve olaya müdahale eden esnafı bıçakla yaraladı. Polis memuru olaya müdahale ederek şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V., bu sırada mesaisine giderken olaya müdahale eden polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar direnince arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETIK-Selim KAYA/DIYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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