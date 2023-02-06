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Diyarbakır'da ekipler kanepenin altından gelen sesin sahibine ulaşmaya çalışıyor

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Diyarbakır'da ekipler kanepenin altından gelen sesin sahibine ulaşmaya çalışıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında kalan bir kişinin kanepenin altında olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar bu noktada yoğunlaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında kalan bir kişinin kanepenin altında olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar bu noktada yoğunlaştı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'nde yıkılan binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Siirt'ten 12 kişilik AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekibinin destek verdiği çalışmalarda enkaz altında kalan vatandaşların sesinin duyulması için zaman zaman çevredekilere sessiz olunması için uyarı yapılıyor.

Ekipler bu yönde yaptıkları uyarının ardından sağlanan sessizlikte enkaz altında kalan bir kişiyle iletişime geçti.

Enkazda kalan kişinin kanepenin altında olduğunu belirtmesi üzerine ekipler büyük bir heyecan yaşadı.

Ekipler enkaz altından seslenen kişiye ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Siirt Güncel Haberler

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