Diyarbakır'da Ekim Ayında 368 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 368 şüpheli tutuklandı. 177 firari hükümlünün yakalandığı operasyonlarda birçok silah ve mermi de ele geçirildi.

Diyarbakır'da ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 368 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet birimleri ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 firari hükümlünün bulunduğu 1172 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 368 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 87 ruhsatsız tabanca, 46 uzun namlulu silah, 22 kurusıkı tabanca ve 1120 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
title
