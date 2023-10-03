Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü Yönetimindeki Araç Sahibi Tutuklandı

Diyarbakır'da 2 kız kardeşin yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın sahibi tutuklandı. Araç, sokakta oynayan kız kardeşlere çarpmıştı.

Diyarbakır'da 2 kız kardeşin yaralanmasına neden olan yaşı 18'den küçük ehliyetsiz sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın sahibi tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde, 1 Ekim'de berber Recep D, sahibi olduğu 06 BFP 539 plakalı hafif ticari aracını yıkatması ve sigara alması için çırağı 14 yaşındaki E.K'ye verdi.

E.K'nin kullandığı araç, sokakta oynayan kız kardeşler C.Y. ile A.Y'ye çarptı.

Yaralanan kardeşlerin özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü E.K. ile araç sahibi Recap D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Recep D. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.