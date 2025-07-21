Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü TIR'ı Alev Alev Yaktı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, cam yüklü bir TIR'a çarpıp ardından alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve taşıdığı camlar tamamen yandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı cam yüklü TIR, alev alıp yandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve taşıdığı camlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi Karaköprü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç, seyir halindeki cam yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından TIR'dan dumanlar yükseldi. Sürücü durumu fark edip araçtan çıktıktan kısa süre sonra TIR alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR ve taşıdığı camlar ise tamamen yandı. Ehliyetsiz sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber - Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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