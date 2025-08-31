Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü Kazada Kuzenini Kaybetti

DİYARBAKIR'da ehliyetsiz sürücü Nurullah A.'nın (16) kullandığı otomobil, otobüs ve elektrik direğine çarptı. Kazada, Velat A. (13) öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Siverek Caddesi ile Avşin Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Nurullah A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine de çarptı. Kazada, otomobildeki Nurullah A. ile kuzeni Velat A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınanlardan Velat A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Velat A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Serap Gözeli Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen Nurullah A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüs şoförü ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,