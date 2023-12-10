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Diyarbakır'da Eğlence Mekanının Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da bir eğlence mekanının önünde otomobille gelen kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'da güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla eğlence mekanının önündeyken; otomobille gelen kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan Ahmet Olaşmış (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, tabancayla ateş etmeye başladı. Açılan ateşle, eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla dışarıda bekleyen Ahmet Olaşmış, yaralanarak yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Olaşmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

?Olaşmış'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Sur ilçesi Konacık Mahallesi Kanat Küme Evleri'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Olay Güvenlik Diyarbakır Hastane Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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