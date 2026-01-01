Haberler

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Diyarbakır'da buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte olumsuzlukların yaşanabileceğini bildirdi.

Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamaların dikkate alındığı aktarılan paylaşımda, "2 Ocak Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokulda devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 3 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
