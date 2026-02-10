Diyarbakır'da eczaneye silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde kapalı bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi M.A. yakalanarak tutuklandı.

Olay, 7 Şubat'ta gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. M.A, gece saatlerinde kapalı olan eczanenin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, iş yerinde hasar oluştu. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.A.'yı tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Murat Zorluoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '7 Şubat'ta Kayapınar'da bir eczaneye yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın asli faili M.A. yakalanmış; 10 Şubat'ta sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Bu titiz çalışma için emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,