Diyarbakır'da Atık Tankeri İçinde Afgan Uyruklu 32 Göçmen Yakalandı

Diyarbakır'da polis, kötü koşullarda taşınan 32 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 organizatörden 4'ü tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince yapılan operasyonda atık tankeri içerisinde kötü koşullarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı göçmen kaçaklığına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdukları atık tankerinde arama yaptı. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, kötü şartlardaki gizli bölmelere yerleştirilen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

Düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklanırken, 1'i hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

