Diyarbakır Lice'de 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 149 bin kök kenevir/skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı kırsal Birlik mahallesinde narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan açıklamada, 1 milyon 149 bin kök kenevir ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 17 Temmuz 2024 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Birlik mahallesinde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal narko-terör operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon kapsamında 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir bitkisi, 25 bin 500 kök skunk bitkisi, 126,500 gram kubar esrar ve 8 bin 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 149 bin kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir."