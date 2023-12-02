Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Diyarbakır'da yapılan hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü özel analiz grubu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi. Operasyonda sahte kimlik kullanan ve hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.
Grup, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.
Düzenlenen "rötuş" adlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin sahte kimlik kullandığı, operasyon sırasında saklandığı dolapta yakalanan 1 zanlının da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.