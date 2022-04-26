Diyarbakır'da düzenlenecek 'Doğu'nun Kanatları' programı tanıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek, "Doğu'nun Kanatları" programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Anadolu medeniyetine ve kültürüne yön veren önemli şahsiyetleri edebiyat, tiyatro, sinema, resim, müzik ve şiirlerle yeni nesil ve gelecekle buluşturma amacıyla "Doğu'nun Kanatları" programı düzenlendi.

Bu kapsamda, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kentte gerçekleştirilecek programının teması olarak belirlenen Feqiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'nin eserleri ve bu kişilerden ilham alınarak yazılmış eserler kamuoyuna tanıtılacak.

28 Nisan'da başlayacak ve iki gün sürecek programda, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Türk Tarih Kurumunun düzenleyeceği panel, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı kitaplar ve dijital kütüphane projesi tanıtılacak, Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sahne alacak, TRT Genel Müdürlüğünün "İki Nehrin Buluşması" belgeseli sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, teması Doğu'nun yetiştirdiği ve medeniyeti mayalayan büyük şahsiyetler olan bir program dizisine başlayacaklarını söyledi.

"Büyük şahsiyetlerin düşüncelerini, duygularını gün yüzüne çıkarmak hedefindeyiz"

"Doğu'nun Kanatları" adını verdikleri program dizisinin ilkini Diyarbakır'da gerçekleştireceklerini ifade eden Demircan, programın düzenlenmesinde katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Doğu'nun Kanatları" programını ülkede yaşanan yeni ve önemli başlangıçlardan biri olarak değerlendirdiklerine işaret eden Demircan, "Feqiye Teyran'dan ilhamla Doğu'nun Kanatları olarak adlandırdığımız bu programla büyük şahsiyetlerin düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını başta insanımız olmak üzere tüm insanlık için gün yüzüne çıkarmak arzusunda ve hedefindeyiz. Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz 1. programın teması 3 büyük şahsiyet olan Ahmed-i Cezeri, Feqiye Teyran ve Ahmed-i Hani'dir. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz tüm etkinlikler bu 3 büyük zattan ilham alacak, onlara ithaf edilecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Molla Ahmed-i Cezeri'nin divanını 2013 yılında Kürtçe ve Türkçe olarak yayınladıklarını dile getiren Demircan, 2014 yılında ise Feqiye Teyran'ın divanının bir cildini Türkçe ve Kürtçe bir cildini ise orijinal nüsha olarak yayınladıklarını, 2010 yılında da Ahmed-i Hani'nin Mem-ü Zin eserini yayınladıklarını kaydetti.

Demircan, "Eserlerini Kürtçe olarak yazan bu büyük şahsiyetler medeniyetimizin ve kültürümüzün önemli 3 değeri. Doğu'nun Kanatları programımızda hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecek. Programımızda hem devlet hem de millet olarak Kürtçe ve Türkçe tebliğler dinleyeceğiz, Kürtçe kitaplar tanıtacağız, Kürtçe film seyredeceğiz, Kürtçe şarkılara eşlik edeceğiz. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi. Büyük bir medeni cesaretle ve kararlı adımlarla bugüne geldik. İnşallah daha çok mesafe alacağız."

Ortak yayın protokolü imzalanacak

Vali Münir Karaloğlu ise program sayesinde 3 önemli şahsiyeti Diyarbakır'dan insanlığın önemine sunmuş olacaklarını belirtti.

Feqiye Teyran, Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'yi entelektüel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle anmış olacaklarını ifade eden Karaloğlu, onların ışığını yeniden insanlıkla buluşturacaklarını kaydetti.

Valilik ve belediye olarak programa katkı sunacaklarını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"En önemli katkımız, Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile ortak yayın protokolü imzalayacağız. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kürt klasiklerinden sayılan 6 eserin yayımını gerçekleştirmişti. 3'ünün ortak yayımı zaten yapıldı. Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak bu eserleri yayınladık. İnşallah imzalayacağımız protokolle hem yayınlanmış olanlar hem de bundan sonra Bakanlık ve belediyemizin ortak yayınlarıyla daha çok insana ulaştırmak üzere inşallah yayımını gerçekleştirmiş olacağız."

Programın tanıtım toplantısında, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş de konuşma yaptı.