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Diyarbakır'da Dünya Süt Günü kutlandı

Diyarbakır'da Dünya Süt Günü kutlandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da Dünya Süt Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır'da Dünya Süt Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik İlköğretim Okulunda "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Hüseyinoğlu, süt ve süt ürünlerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli veteriner hekimi Düriye Yalçın Erkek tarafından Sütün Beslenmedeki Önemi adlı sunumunun yapıldığı programa, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şahin Üstün, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli, Şehitlik İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Süt Günü Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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