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Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü

Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü
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Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş yapıldı. Katılımcılar, Filistin bayrakları ile Evlendirme Dairesi'nden parka kadar yürüdü ve destek mesajları verdiler.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda toplanan grup, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Evlendirme Dairesinin bulunduğu parka kadar yürüdü.

"Kudüs ve Gazze Ümmetin Emaneti" pankartı taşıyan grup, tekbir getirdi, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı attı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, grup adına Arapça yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze halkı için burada olduğunu belirterek, onlardan teşekkür ve mesaj getirdiğini söyledi.

Berhum, şöyle konuştu.

"Sizler, şu meydanları doldurdunuz. İlk günden beri Hamas'a, İslami Cihad Hareketine ve Gazze'deki kardeşlerinize destek oldunuz, yürüyüşler düzenlediniz. Şunu unutmamınız lazım ki bizler cihat meydanlarındayken sizin Diyarbakır'dan ve Türkiye'den sesiniz bizlere ulaşıyordu."

Grup, edilen duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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