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Diyarbakır'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, HAYDİ ekibi görme engelli öğrencilerle bir araya gelerek hayvanlar hakkında bilgi verdi ve onlara hediyeler verdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekibi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Burada hayvanlarla ilgili bilgi veren ekipler, görme engelli öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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