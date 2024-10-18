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Diyarbakır'da Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinliği

Diyarbakır'da Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinliği
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Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde, '13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilk yardım ve yangın bilgileri verildi.

Diyarbakır'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (AKUB), UMKE ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi işbirliğiyle merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrencilere, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilk yardım ve yangın konusunda bilgi verildi.

AKUB Ekip Lideri Esra Kalay, AA muhabirine, okulların ve öğrencilerin depreme hazır olması amacıyla tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte, sınıflarda afet farkındalık eğitimi verdiklerini belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Diyarbakır'da afet eğitimi almayan okul kalmamasıdır. Bu kapsamda 17 ilçe, merkez ve taşra teşkilatlarımızdaki tüm okullarımızın bu eğitimi almasını istiyoruz. Amacımız deprem farkındalık bilinci oluşturmak, afet bilinci kazandırmaktır. Bunu eğitimler ve tatbikatlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Ülke olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun için eğitim şart diyoruz."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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