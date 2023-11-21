DİYARBAKIR'DA DÜKKAN YANGINI

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde ikinci el eşya satan bir dükkanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri söndürürken, dükkanda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.