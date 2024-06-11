Diyarbakır'da düğünde havai fişek patlaması: 9 kişi taburcu edildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düğünde atılan hava fişeklerinin patlaması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düğünde atılan hava fişekler nedeniyle yaralanan 10 kişiden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kırsal Beypınar Mahallesi'nde dün gece düzenlenen düğünde atılan havai fişeklerin törene katılanlara yakın bir noktada patlaması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 9'u tedavilerin ardından taburcu edildi.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 26 yaşındaki Kerem C'nin tedavisi sürüyor.