Diyarbakır'da Düğün Salonunda Tabancayla Damat Vuruldu

Diyarbakır'da düğün salonunda tabancayla damat A.E.'yi vuran ve seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Damat A.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da düğün salonunu basıp, tabanca ile damat A.E.'yi tabancayla vurup yaralayan, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden olan Selahattin Aktaş, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,