Diyarbakır'da Düğün Salonunda Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Düğün Salonunda Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olay, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı saldırılarla büyüdü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün salonunda, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. (25) bıçakla, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

Görüntü gündem oldu, bakanlık o isim için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.