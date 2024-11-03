Diyarbakır'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'taki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.