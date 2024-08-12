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Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında otomobil kazası: 1 ölü

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düğün salonu çıkışında otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Şefik Karaaslan (55), düğün salonu çıkışında yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani- Çermik kara yolu üzerindeki bir düğün salonunun yakınında meydana geldi. İddiaya göre; yakınının düğün törenine katılan Şefik Karaaslan'a, çıkışta yolun karşısına geçerken, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Kırsal Ortayazı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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