Diyarbakır'da Dronla Trafik Denetimi

Güncelleme:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli denetimlerle trafik akışını olumsuz etkileyen sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Denetimlerin, şehir genelinde süreceği bildirildi.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dronla yapılan denetimlerde, kavşaklarda geçiş önceliği ihlallerine neden olan ve trafik akışını olumsuz etkileyen sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerde KGYS'ye entegre kameraların yanı sıra dron destekli uygulamaları da devreye aldı. Dronla yapılan denetimlerde, kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren ve zincirleme kural ihlallerine yol açtığı değerlendirilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafikte saygı ve güvenli sürüş kültürünü artırmayı hedefleyen dron destekli denetimlerin kent genelinde kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

