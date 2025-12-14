Diyarbakır'da aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Diyarbakır Stadyumu bölgesinde bir araç sürücüsünün drift yaparak rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehdit ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araç ve sürücüyü aynı gün içerisinde tespit etti.

Ekipler, 46 bin 392 lira ceza uyguladığı sürücü Y.E'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.