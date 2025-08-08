Diyarbakır'da Drift Yapan 3 Sürücüye 107 Bin TL Cezai İşlem

Diyarbakır'da Drift Yapan 3 Sürücüye 107 Bin TL Cezai İşlem
Diyarbakır'da drift yaptığı ve makas attığı belirlenen 3 sürücüye toplam 107 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine el konulurken, adli işlem başlatıldı.

DİYARBAKIR'da drift yaptığı ve makas attığı belirlenen 3 sürücüye toplam 107 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden inceleme başlattı. Drift yaptığı ve yarış halinde makas attığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü tespit edildi. Belirlenen sürücülere toplam 107 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine el konulurken, şüpheliler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücüler, işlemleri yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
