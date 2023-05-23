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Diyarbakır'da Dorsesi Yan Yatan TIR'ın Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Güncel Haberler

Diyarbakır'da, dorsesi yan yatan TIR'ın trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, dorsesi yan yatan TIR'ın trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın dorsesinin yan yattığı görüldü. TIR şoförünün trafiği tehlikeye atarak orta şeritten yoluna devam etmesi, seyir halindeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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