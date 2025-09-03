Diyarbakır'da Dolandırıcılık İddiasıyla İddianame Hazırlandı

DİYARBAKIR'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A. ile 10 yakını hakkında MASAM raporunun ardından iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin el konulan ve 175 milyon TL'yi bulan mal varlıklarıyla suç gelirini akladıkları, A.A.'nın dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, 2023'te çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu iddia edilen kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi. Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenlerin kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenlerin ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödediği öne sürüldü. Ayrıca A.A.'nın akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., 1 Eylül 2023'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül'de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

175 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan MASAK raporunun ardından şüpheliler A.A. ile E.E.A., S.A., E.B., A.B., A.G., S.A., C.A., F.A., İ.B. ve S.B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, A.A.'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında elde ettiği geliri hem kendi adına hem de yakınlarının üzerine taşınır ve taşınmaz edinerek ekonomik sisteme soktuğu, şüphelilerin toplam mal varlığının 175 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi. Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, A.A.'nın dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini akladığı iddianamede yer aldı. İddianamede, diğer şüphelilerin A.A.'nın dergahına gelen kişilerden para istemediğini ileri sürdükleri, üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını kendi gelirleriyle edindiklerini savundukları da aktarıldı. Ancak savcılık, tüm şüphelilerin A.A.'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında gelir elde ettiğini bildiğini belirtti. S.A.'nın öğretmen olmasına rağmen üzerine kayıtlı mal varlığının 44 milyon TL olduğu, bu gelirin mesleğiyle elde edilmesinin mümkün olmadığı, tape kayıtlarının da şüphelinin suç gelirinin aklanmasında diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

EL KONULAN MALLARINA MÜSADERESİNE (ZOR ALIM) KARAR VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Savcılık, şüphelilerin suç gelirinin aklanması suçunu iştirak halinde işlediklerini belirterek ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Haziran 2025 tarihli kararıyla el konulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının TCK'nın 55'inci maddesi kapsamında müsaderesine karar verilmesi istendi.

İddianame, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme duruşma tarihini 25 Aralık 2025 olarak belirledi.