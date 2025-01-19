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Diyarbakır'da Dolandırıcılara Eş Zamanlı Operasyon: 15 Tutuklama

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Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandıran 15 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmalarda 253 milyon lira şüpheli işlem belirlendi, 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli Gaziantep, Adana ve Mersin'de polis ekiplerince dolandırıcılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sahte internet siteleri üzerinden araç kiralatarak, çok sayıda vatandaşı dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelileri dolandırdıkları kişilerce hesaplarına gönderilen paraları ATM'den çekmek isterken teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen ve 'Maske' adı verilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında 253 milyon lira şüpheli işlem yapıldığı belirlenirken, bir şüphelinin dolandırıcılıkta kullandığı sim kartı kol saatinin kordonuna sakladığı ortaya çıktı. Operasyonla, 200 olay aydınlatılırken, zanlıların 50 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Emniyette ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da Dolandırıcılara Eş Zamanlı Operasyon: 15 Tutuklama
Kaynak: ANKA / Güncel
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