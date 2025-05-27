Diyarbakır'da Dolandırıcı Taşkın Şam Yakalandı

Diyarbakır'da Dolandırıcı Taşkın Şam Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 82 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Taşkın Şam, jandarma operasyonuyla yakalandı. Sosyal medya üzerinden 300'den fazla kişiyi sahte ilanlarla dolandıran Şam, 2 yıldır firardaydı.

DİYARBAKIR'da, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 82 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Taşkın Şam (34), jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmalarıyla, hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 82 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Taşkın Şam, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Firari hükümlünün Türkiye'nin tüm illerinde toplamda 157 suç kaydının olduğu, sosyal medya hesaplarından ulaştığı 300'den fazla mağduru sahte ev ve araç ilanlarıyla dolandırdığı, yakalanmamak için öğrenci evlerinde kaldığı ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. Şam'ın, ayrıca mağdurlarından bir kadınla da evlilik yaptığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar

Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü: Bence bilerek yapıyor
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.