Diyarbakır'da 'Doğal Olarak Bilim Şenliği' Başladı

Diyarbakır'da TÜBİTAK 4007 projelerinin sergilendiği 'Doğal Olarak Bilim Şenliği' açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, şenliğin öğrencilerin ufkunu geliştirmede önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Diyarbakır'da TÜBİTAK 4007 projelerinin sergilendiği "Doğal Olarak Bilim Şenliği" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, törende yaptığı konuşmada, şenliğin öğrencilerin ufkunu geliştirmede önemli rol oynadığını söyledi.

Sadoğlu, "Öğrencilerin bu alanda ortaya koyacağı çalışmalara temel oluşturmasını temenni ediyorum. TÜBİTAK 4007 projelerinin sergilendiği bilim şenliğimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun." dedi.

Öğrencilerin yaptığı projelerin sergilendiği şenlik, üç gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
