Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, üzerlerine düşen kaya parçaları sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Doğa yürüyüşü için Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede şelaleri mevkisine giden gruptan 2 kişinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi AFAD ekiplerince bulundukları alandan ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.