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Diyarbakır'da DMD Hastası Çocuğun 8. Yaş Doğum Günü Kutlandı

Diyarbakır'da DMD Hastası Çocuğun 8. Yaş Doğum Günü Kutlandı
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Diyarbakır'da Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Muhammed Emir İlgen’in 8. yaş günü, ailesinin düzenlediği sürpriz bir etkinlikle kutlandı. Ailesi, çocuğun tedavisi için destek arayışında ve tüm ülke genelinden yardım bekliyor.

Diyarbakır'da kas erimesi olarak bilinen Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Muhammed Emir İlgen'in 8. yaş günü kutlandı.

Kentte yaşayan İlgen'in anne ve babası, çocuklarının 7 aylıkken kas hastalığı olarak bilinen DMD hastası olduğunu öğrendi.

Ailesinin sevgisi ve desteğiyle yaşama tutunan İlgen için merkez Kayapınar ilçesindeki bir restoranda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlgen, kendisi için hazırlanan, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastadaki mumları üfledi.

Anne Hülya İlgen, gazetecilere, oğlu Muhammed Emir'de Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığının teşhis edildiğini söyledi.

İlgen, bu hastalığın tedavisinin yurt dışında yapılabildiğini öğrendiklerini belirterek, "Çocuğumuzun tedavisinin karşılanması amacıyla Valilik onayıyla bir kampanya başlattık. Tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Muhammed Emir'in de arkadaşları gibi koşup oynayabilmesini, hayallerine kavuşabilmesini istiyoruz. Çocukların özgürce koşabilmesi en doğal hakkı. Bu çocukların okulda, parkta koşup oynamak hakkı." dedi.

İlgen, oğlu için bugün doğum günü sürprizi yaptıklarını, onu mutlu etmek istediklerini belirtti.

Baba Polat İlgen de çocuklarının tedavi masrafını karşılayacak imkanlarının bulunmadığını, bu nedenle hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti. İlgen, şunları söyledi:

"Çocuğumuzun hem moral bulması, neşelenmesi amacıyla doğum gününü kutladık. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Bir baba olarak çaresizim. Destek olmadan bu yük bana çok ağır geliyor. Hastalık genetik olmasından dolayı bir çocuğumuzun daha olmasını düşünmedik. Bundan sonra Emir'e kardeş olarak bir çocuğu evlat edinmeyi düşünüyoruz."

Sürpriz doğum günü etkinliğine işletmesini açarak destek sunan esnaf Nasır Ber ise Muhammed Emir için sürpriz bir kutlama yaptıklarını söyledi.

Ber, "Herkes imkanları dahilinde destek olursa inşallah çocuğumuz iyileşecek. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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