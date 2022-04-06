DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, tabancayla kepenge 8 el ateş ederek kaçtı.

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, tabancayla kepenge 8 el ateş ederek kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla kepenge ateş etmeye başladı. Şüpheli 8 el ateş ettikten sonra ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi kepengi açarak içeriyi kontrol etti. İş yerinin camına 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

DİYARBAKIR'DA DİŞ KLİNİĞİ KURŞUNLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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