Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadını Katleden Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadını Katleden Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Evin Demirtaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu, yakalanarak tutuklandı. Olay, Demirtaş'ın barışma teklifini reddetmesi üzerine yaşandı.

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Evin Demirtaş'ı (47), sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu (70) yakalandı. Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 22 Ekim akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş'ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Evin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu'nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Diyarbakır Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Yaşam Suç

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.