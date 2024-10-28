Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadını Katleden Şüpheli Yakalandı

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Evin Demirtaş'ı (47), sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu (70) yakalandı. Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 22 Ekim akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş'ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Evin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu'nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,