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Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadın Cinayeti

Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadın Cinayeti
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Diyarbakır'da A.Ş., dini nikahı olduğu Evin Demirtaş'ı sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

DİYARBAKIR'da A.Ş., dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Evin Demirtaş'ı (47), sokakta tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay öncesi A.Ş.'nin yaklaşık 2 saat Demirtaş'ın geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıkarken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş'ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.'nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı. Saldırgan A.Ş., olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu arada A.Ş.'nin kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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